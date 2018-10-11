Абрамович отправит фанатов «Челси» в тур по Освенциму

«Челси» по инициативе Абрамовича отправит фанатов в тур по Освенциму

Российский бизнесмен еврейского происхождения Роман Абрамович , владеющий "Челси", выступил с инициативой особого воспитания болельщиков, которые во время матча с "Тоттенхэмом", который имеет большую еврейскую фанатскую базу, выкрикивали антисемитские кричалки, сообщает "Советский спорт"

Вместо того чтобы запрещать отличившимся с отрицательной стороны фанатам посещать стадион, теперь клуб даст провинившимся право выбора: посетить образовательные курсы либо лишиться абонементов на матчи лондонского клуба. В случае выбора курсов фанатам будет организован тур в Освенцим — комплекс немецких концентрационных лагерей и лагерей смерти времен Второй Мировой войны, располагающийся на территории Польши, чтобы ознакомиться с историей Холокоста.

Председатель правления "Челси" Брюс Бак уже прокомментировал эту инициативу.

"В прошлом мы просто лишали таких людей пропуска на стадион сроком до трех лет. Нам потребовалось пять лет, чтобы понять, что эта схема не работает.

Роман Абрамович заметил увеличение антисемитских настроений по миру и попросил нас найти долгосрочный способ борьбы с этим. И теперь мы говорим: "Вы поступили неправильно, но у вас есть выбор. Мы можем запретить вам посещать матчи, либо вы можете провести некоторое время, осознавая, что вы сделали не так", — цитирует Бака The Sun.

Ранее СМИ сообщали о новом кандидате на покупку "Челси".