Тактаров вызвался перевоспитать Кокорина и Мамаева

Тактаров попросил отдать ему Кокорина и Мамаева на воспитание

Актер призвал не травить молодых футболистов, а также отметил, что пострадавший от их нападения чиновник Денис Пак мог спровоцировать случившееся.

«Я думаю, что ребята исправятся. Если надо, чтобы они точно исправились — отправьте их мне на воспитание. В горы их свожу. Мы все когда-то были заводные. Я тоже крушил заведения… и людей», — заявил 51-летний Тактаров.

10 октября Кокорин и Мамаев явились к следователям и были задержаны на 48 часов в рамках уголовного дела по статье 213 УК РФ о хулиганстве. 11 октября будет принято решение о дальнейшей мере пресечения.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва от их рук пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем чиновники в кофейне на Большой Никитской улице. Ими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин . Обе драки попали на видео и стали достоянием общественности.