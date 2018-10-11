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Лучшие мемы про Кокорина и Мамаева
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Футбол без правил: Лучшие мемы про Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru 50 минут назад
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые стали фигурантами дела о потасовке в московском кафе.
В результате драки, произошедшей 8 октября, пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. Кроме того, сообщается об избиении теми же футболистами водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой несколькими часами ранее.
В сети эпизод с участием Кокорина и Мамаева обыгрывают оригинально: спортсменов сравнивают с Александром Петровым и Русланом Бошировым, подозреваемых Британией в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также находят связь между дракой футболистов в кафе и победой Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором на турнире в UFC 229.
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