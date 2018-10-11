За Кокорина покаялся отчим 

Кирилл Логинов, отчим российского футболиста Александра Кокорина, выступил с заявлением относительно действий своего пасынка, избивавшего людей в центре Москвы. Текст приведен в Instagram-аккаунте спортсмена.
Логинов извиняется за пасынка, отмечая, что тот хотел бы попросить прощения у пострадавших лично, но не имеет такой возможности. Также мужчина упоминает, что чиновник Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом, оскорблял футболиста.
Кокорин и его друг Павел Мамаев, также участвовавший в драках, явились в полицию 10 октября. Против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.