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За Кокорина покаялся отчим
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За Кокорина покаялся отчим 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Игорь Озерский / «Коммерсантъ»
Кирилл Логинов, отчим российского футболиста Александра Кокорина, выступил с заявлением относительно действий своего пасынка, избивавшего людей в центре Москвы. Текст приведен в Instagram-аккаунте спортсмена.
Логинов извиняется за пасынка, отмечая, что тот хотел бы попросить прощения у пострадавших лично, но не имеет такой возможности. Также мужчина упоминает, что чиновник Минпромторга Денис Пак, которого Кокорин ударил стулом, оскорблял футболиста.
Кокорин и его друг Павел Мамаев, также участвовавший в драках, явились в полицию 10 октября. Против них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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