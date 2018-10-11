Ещё
Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, после вынесения решения об их аресте на два месяца, в слезах покинул здание суда, передаёт корреспондент «Чемпионата».
Логинов также отказался общаться с представителями СМИ.
8 октября Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.
Чемпионат.com: последние новости
Кокорин: по пьяни сравнивали соседа по столу с исполнителем «Гангнам стайла» Кирилл Кокорин был арестован на два месяца Обвинение считает, что Мамаев может скрыться от следствия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мамаеву вынесли вердикт129
Кокорин придумал странное оправдание избиению54
Кокорин арестован237
Бывший зэк поведал о судьбе Кокорина и Мамаева258
Кокорина признали опасным87
Видео
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол
01:10
Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда
Футбол
04:54
«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум
MMA Статьи
01:10
«Повезло, что вы живы»: футболисты услышали вердикт
Футбол Статьи
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
09:08
Дебош может стоить Мамаеву 2 миллиарда рублей
Футбол
03:43
«Петух сборной»: Кокорина оскорбили перед дракой
Футбол
05:10
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Футбол
08:15
​Кокорин задержан
Футбол
05:24
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение