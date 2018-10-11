Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда

Кирилл Логинов, отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, после вынесения решения об их аресте на два месяца, в слезах покинул здание суда, передаёт корреспондент «Чемпионата».

Логинов также отказался общаться с представителями СМИ.

8 октября Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Ранее Соловчук заявил, что не собирается прощать обидчиков и будет идти до конца. Полиция приняла решение завести дело по статье «Хулиганство» по факту избиения Соловчука.