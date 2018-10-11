Белорусов накажут за антироссийские кричалки

В Белоруссии будут наказывать фанатов за антироссийские кричалки на стадионах

В Белоруссии приняли решение применять меры наказания к болельщикам, которые скандируют антироссийские кричалки на стадионах.

Такое решение было принято после матча Лиги наций с Сан-Марино, во время которого белорусские болельщики кричали русофобские лозунги и прыгали на трибунах.

«Повторение акций, попирающих национальное достоинство, недопустимо. К тому же вносят серьезный раскол в фанатскую среду. Ведь в большинстве своем белорусские фанаты не одобрили «майдановской» речовки, считают, что фан–сектор сборной дискредитирует белорусов перед дружественными фанатами из России», — приводит слова представителя ГУБОПиК Белоруссии «Советская Белоруссия».

правоохранительных органах отметили, что необходимо контролировать фанатов, среди которых очень много детей подросткового возраста. Источник также добавил, что в случае повторения белорусским болельщикам могут запретить въезд на территорию России.