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Белорусов накажут за антироссийские кричалки
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В Белоруссии будут наказывать фанатов за антироссийские кричалки на стадионах 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Белоруссии приняли решение применять меры наказания к болельщикам, которые скандируют антироссийские кричалки на стадионах.
Такое решение было принято после матча Лиги наций с Сан-Марино, во время которого белорусские болельщики кричали русофобские лозунги и прыгали на трибунах.
«Повторение акций, попирающих национальное достоинство, недопустимо. К тому же вносят серьезный раскол в фанатскую среду. Ведь в большинстве своем белорусские фанаты не одобрили «майдановской» речовки, считают, что фан–сектор сборной дискредитирует белорусов перед дружественными фанатами из России», — приводит слова представителя ГУБОПиК Белоруссии «Советская Белоруссия».
В правоохранительных органах отметили, что необходимо контролировать фанатов, среди которых очень много детей подросткового возраста. Источник также добавил, что в случае повторения белорусским болельщикам могут запретить въезд на территорию России.
«Все прекрасно понимают, что «подстава» провокаторов вполне может создать проблемы для белорусских болельщиков на выездах в Россию. Тем более в адрес наших фанатов уже неоднократно звучали угрозы, в том числе из Санкт-Петербурга. В этой среде «за базар» принято отвечать», — заявил представитель ГУБОПиК.
Ранее фанаты минского футбольного клуба «Динамо» пошутили над нападающим санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой.
RT на русском: последние новости
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