Опубликовано видео допроса Кокорина и Мамаева 

МВД опубликовало видео допроса футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших трех человек.
Первым на вопросы полицейских отвечал Мамаев. На тот, что касался понимания им причин своего задержания, полузащитник клуба «Краснодар» ответил после долгой паузы и запинаясь.
«По подозрению… Обвинению… В связи со статьей 213, часть вторая», — дал он правильный ответ.
На вопрос о признании своей причастности к хулиганству, совершенному группой лиц по предварительному сговору либо связанному с сопротивлением представителю власти, Мамаев ответил вопросом.
«Это интервью?» — поинтересовался он, а услышав в ответ, что это съемка ведомства, отказался отвечать.
В свою очередь, фрагмент допроса Александра Кокорина оказался намного короче. Форвард «Зенита» лишь представился, сообщил дату своего рождения и ответил на два вопроса: отрицательно о том, привлекался ли к уголовной ответственности ранее, а также объяснил, почему был задержан теперь.
«По… Как объяснить? По подозрению в нанесении тяжких… Двум гражданам. Я так понимаю», — рассказал он.