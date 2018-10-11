Опубликовано видео допроса Кокорина и Мамаева

Первым на вопросы полицейских отвечал Мамаев. На тот, что касался понимания им причин своего задержания, полузащитник клуба «Краснодар» ответил после долгой паузы и запинаясь.

«По подозрению… Обвинению… В связи со статьей 213, часть вторая», — дал он правильный ответ.

На вопрос о признании своей причастности к хулиганству, совершенному группой лиц по предварительному сговору либо связанному с сопротивлением представителю власти, Мамаев ответил вопросом.

«Это интервью?» — поинтересовался он, а услышав в ответ, что это съемка ведомства, отказался отвечать.

В свою очередь, фрагмент допроса Александра Кокорина оказался намного короче. Форвард «Зенита» лишь представился, сообщил дату своего рождения и ответил на два вопроса: отрицательно о том, привлекался ли к уголовной ответственности ранее, а также объяснил, почему был задержан теперь.