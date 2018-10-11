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Мамаев обжалует свой арест
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Павел Мамаев обжалует свой арест 

Вести.Ru + ещё 71 19 часов назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не согласен с мерой пресечения — взятие под стражу сроком на 2 месяца. Футболист будет обжаловать решение Тверского районного суда Москвы.
О намерениях Павла Мамаева сообщил его адвокат Игорь Бушманов, информирует "Спорт-Экспресс". Юрист заявил, что его подзащитный не стал скрываться и сам явился в полицию, а также раскаялся в совершенных поступках и принес извинения. Павел Мамаев не представляет угрозы для общества, и поэтому его арест является чересчур жесткой мерой.
Второй участник скандала Александр Кокорин также намерен обжаловать свой арест. Но пока его адвокат не делал заявлений.
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