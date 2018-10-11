Павел Мамаев обжалует свой арест

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев не согласен с мерой пресечения — взятие под стражу сроком на 2 месяца. Футболист будет обжаловать решение Тверского районного суда Москвы.

О намерениях Павла Мамаева сообщил его адвокат Игорь Бушманов, информирует "Спорт-Экспресс". Юрист заявил, что его подзащитный не стал скрываться и сам явился в полицию, а также раскаялся в совершенных поступках и принес извинения. Павел Мамаев не представляет угрозы для общества, и поэтому его арест является чересчур жесткой мерой.