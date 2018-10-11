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Назван кандидат на замену Аленичева
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Тарханов может сменить Аленичева на посту главного тренера «Енисея» 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство красноярского "Енисея" недовольно последним местом команды в турнирной таблице чемпионата России и намерено уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева, сообщает Sport24.
По имеющимся данным, в таком случае преемником российского специалиста будет другой россиянин — Александр Тарханов.
Тарханов — заслуженный тренер России, а его последним местом тренерской работы был екатеринбургский "Урал", который он возглавлял с 2016 по 2018 год.
Ранее тренер "Енисея" не стал отвечать на вопрос об увольнении.
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