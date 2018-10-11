Назван кандидат на замену Аленичева

Тарханов может сменить Аленичева на посту главного тренера «Енисея»

Руководство красноярского "Енисея" недовольно последним местом команды в турнирной таблице чемпионата России и намерено уволить главного тренера команды Дмитрия Аленичева , сообщает Sport24.

По имеющимся данным, в таком случае преемником российского специалиста будет другой россиянин — Александр Тарханов

Тарханов — заслуженный тренер России, а его последним местом тренерской работы был екатеринбургский "Урал", который он возглавлял с 2016 по 2018 год.

Ранее тренер "Енисея" не стал отвечать на вопрос об увольнении.