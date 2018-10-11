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Кокорин взбесился из-за оскорбившего его следователя
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Кокорин пожаловался на назвавшего его мразью следователя 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский футболист Александр Кокорин, подозреваемый в совершении хулиганских действий совместно с другом Павлом Мамаевым, пожаловался на оскорбления со стороны сотрудника полиции. Его слова передает «Московский Комсомолец».
«Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это… Я признал, что сожалею», — прокомментировал ситуацию 27-летний Кокорин. Он также отметил, что один из следователей позволил себе оскорбить футболистов. «Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас. Назвал мразями», — заявил он.
Ранее 11 октября появилось видео допроса футболистов. Оба игрока стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Дела ведутся параллельно. Также установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них стал младший брат Кокорина 19-летний Кирилл Кокорин. Он также был задержан сотрудниками полиции.
10 октября Мамаев и Кокорин явились в полицию. Футболисты были задержаны и разведены по разным камерам.
8 октября игроки учинили две драки. В первом случае от их рук пострадал водитель ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке ресторана «Пекин». Также в тот день футболисты напали на двух чиновников: директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.
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