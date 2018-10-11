Кокорин взбесился из-за оскорбившего его следователя

Кокорин пожаловался на назвавшего его мразью следователя

«Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры, бессонной ночи, вот и произошло все это… Я признал, что сожалею», — прокомментировал ситуацию 27-летний Кокорин. Он также отметил, что один из следователей позволил себе оскорбить футболистов. «Неприятно все это. Один из следователей оскорбил нас. Назвал мразями», — заявил он.

Ранее 11 октября появилось видео допроса футболистов. Оба игрока стали фигурантами уголовных дел, возбужденных по статье о хулиганстве. Дела ведутся параллельно. Также установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них стал младший брат Кокорина 19-летний Кирилл Кокорин . Он также был задержан сотрудниками полиции.

10 октября Мамаев и Кокорин явились в полицию. Футболисты были задержаны и разведены по разным камерам.