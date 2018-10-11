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Жена Мамаева обратилась к подписчикам
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Жена Мамаева поддержала супруга 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Супруга футболиста Павла Мамаева Алана на странице в Instagram написала, что любит мужа, несмотря на мнение окружающих.
«Мне все равно что вы об этом думаете!» — написала женщина.
Она обратилась к интернет-пользователям с просьбой оставить комментарии при себе.
Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел о хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы. Десятого октября Мамаева и Кокорина допросили и оставили в изоляторе временного содержания. На этой неделе суд изберет им меру пресечения.
Алана Мамаева в комментарии журналистам заявляла, что футболисты были пьяны. Она попросила прощения и заявила, что ей стыдно за мужа. Позже в СМИ появилась информация, что женщина подала на развод, однако она это опровергла.
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