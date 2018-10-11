Жена Мамаева обратилась к подписчикам

Жена Мамаева поддержала супруга

Супруга футболиста Павла Мамаева Алана на странице в Instagram написала, что любит мужа, несмотря на мнение окружающих.

«Мне все равно что вы об этом думаете!» — написала женщина.

Она обратилась к интернет-пользователям с просьбой оставить комментарии при себе.

Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука . Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.

Футболисты стали фигурантами двух дел о хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы. Десятого октября Мамаева и Кокорина допросили и оставили в изоляторе временного содержания. На этой неделе суд изберет им меру пресечения.