Задержан брат Кокорина 

Брат Александра Кокорина задержан по делу о хулиганстве, подозреваемым по которому проходит футболист. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
19-летний Кирилл Кокорин стал одним из трех участников избиения в Москве чиновника Минпромторга, директора НАМИ и водителя журналистки Первого канала, помимо Александра Кокорина и его коллеги Павла Мамаева, которые были задержаны в рамках расследования дела по 213-й статье Уголовного кодекса.
Кирилл Кокорин проходит по этому делу подозреваемым, а в отношении двух других задержанных проводятся следственные действия.
В понедельник Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев и еще несколько молодых людей избили водителя журналистки Первого канала Виталия Соловчука, главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Накануне футболисты были задержаны по подозрению в хулиганстве.