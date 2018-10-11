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Задержан брат Кокорина
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Задержан брат Кокорина 

Рамблер 1 час назад
Брат Александра Кокорина задержан по делу о хулиганстве, подозреваемым по которому проходит футболист. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.
19-летний Кирилл Кокорин стал одним из трех участников избиения в Москве чиновника Минпромторга, директора НАМИ и водителя журналистки Первого канала, помимо Александра Кокорина и его коллеги Павла Мамаева, которые были задержаны в рамках расследования дела по 213-й статье Уголовного кодекса.
Опубликовано видео допроса Кокорина и Мамаева
Кирилл Кокорин проходит по этому делу подозреваемым, а в отношении двух других задержанных проводятся следственные действия.
В понедельник Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев и еще несколько молодых людей избили водителя журналистки Первого канала Виталия Соловчука, главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Накануне футболисты были задержаны по подозрению в хулиганстве.
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