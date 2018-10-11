Задержан брат Кокорина

Брат Александра Кокорина задержан по делу о хулиганстве, подозреваемым по которому проходит футболист. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

19-летний Кирилл Кокорин стал одним из трех участников избиения в Москве чиновника Минпромторга , директора НАМИ и водителя журналистки Первого канала, помимо Александра Кокорина и его коллеги Павла Мамаева , которые были задержаны в рамках расследования дела по 213-й статье Уголовного кодекса.

Кирилл Кокорин проходит по этому делу подозреваемым, а в отношении двух других задержанных проводятся следственные действия.