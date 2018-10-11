Наставника Головина отправили в отставку

«Монако» объявил об отставке главного тренера Жардима

«Монако» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из клуба главного тренера команды Леонарду Жардима.

Португальский специалист возглавлял монегасков с 2014 года. «Монако» после девяти туров нынешнего сезона располагается в зоне вылета, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. На счету команды, один раз одержавшей победу и трижды сыгравшей вничью, шесть очков.

«Монако» после девяти туров нынешнего сезона располагается в зоне вылета, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. На счету команды, один раз одержавшей победу и трижды сыгравшей вничью, шесть очков.