Наставника Головина отправили в отставку

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«Монако» объявил об отставке главного тренера Жардима 

Чемпионат.com 36 минут назад
Фото: Reuters
«Монако» в своём официальном «твиттере» объявил об уходе из клуба главного тренера команды Леонарду Жардима.
Португальский специалист возглавлял монегасков с 2014 года. «Монако» после девяти туров нынешнего сезона располагается в зоне вылета, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. На счету команды, один раз одержавшей победу и трижды сыгравшей вничью, шесть очков.
«Монако» после девяти туров нынешнего сезона располагается в зоне вылета, занимая лишь 18-е место в турнирной таблице Лиги 1. На счету команды, один раз одержавшей победу и трижды сыгравшей вничью, шесть очков.
Минувшим летом состав «Монако» пополнил российский полузащитник Александр Головин.
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