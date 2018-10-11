Кокорин и Мамаев дали первое интервью за решеткой

Кокорин и Мамаев заговорили за решеткой

По словам Меркачевой, Мамаев оказался в камере с двумя взрослыми мужчинами, один из которых — «здоровяк-дальнобойщик». Футболист рассказал, что хочет поспать хотя бы час.

Он подчеркнул, что на допросе не стал ничего скрывать. На вопрос о раскаянии Мамаев ответил: «Смотря по какому эпизоду».

«Эпизодов много. Три, если точнее. Но вообще, если честно, во всех я вел себя аморально. Мы сами во всем виноваты…» — заключил Мамаев.

Футболист подчеркнул, что они с Кокориным не употребляли наркотики. Меркачева отметила, что сокамерник-дальнобойщик возмутился, что Мамаева расспрашивают, «как будто он козырной валет».

В камере Кокорина оказалось душно и накурено. Футболист пожаловался на недосып и назвавшего их «мразями» следователя. Он заявил, что сожалеет о содеянном.

По словам Кокорина, на нем только один эпизод — со стулом. Он пошутил, что, если бы в кафе стулья были привинчены, как в тюрьме, ничего бы не случилось. Футболист подчеркнул, что они с Мамаевым пили только пиво.

Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука . Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.

Футболисты стали фигурантами двух дел о хулиганстве. Им грозит до семи лет лишения свободы. Десятого октября Мамаева и Кокорина допросили и оставили в изоляторе временного содержания. На этой неделе суд изберет им меру пресечения.