Россияне жаждут реальных сроков для Кокорина и Мамаева

Большинство россиян (80 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что футболисты Александр Кокорин Павел Мамаев должны быть «жестоко наказаны» за драки и получить реальные сроки.

Респондентам задали такой вопрос: «Вы хотите, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальные сроки за драки?». «Нет» ответили 18 процентов опрошенных. По их мнению, достаточно было бы условного срока или штрафа.

Еще два процента респондентов заявили, что Кокорина и Мамаева стоит «полностью простить».

Всего в опросе приняли участие 33 163 человека.

Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука . Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.

Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. По второму делу каждому из них грозит до семи лет лишения свободы. Мамаева и Кокорина оставили в изоляторе временного содержания на 48 часов. На этой неделе суд изберет им меру пресечения.