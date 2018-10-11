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Россияне жаждут реальных сроков для Кокорина и Мамаева
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Россияне жаждут реальных сроков для Кокорина и Мамаева 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (80 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны быть «жестоко наказаны» за драки и получить реальные сроки.
Респондентам задали такой вопрос: «Вы хотите, чтобы Кокорин и Мамаев получили реальные сроки за драки?». «Нет» ответили 18 процентов опрошенных. По их мнению, достаточно было бы условного срока или штрафа.
Еще два процента респондентов заявили, что Кокорина и Мамаева стоит «полностью простить».
Всего в опросе приняли участие 33 163 человека.
Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. По второму делу каждому из них грозит до семи лет лишения свободы. Мамаева и Кокорина оставили в изоляторе временного содержания на 48 часов. На этой неделе суд изберет им меру пресечения.
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