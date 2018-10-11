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Датского футболиста обвинили в нападении на таксиста
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Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Известного футболиста обвинили в нападении на таксиста 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Википедия
Нападающему сборной Дании и «Русенборга» Никласу Бендтнеру предъявили обвинения в нападении на таксиста в Копенгагене.
Адвокат таксиста сообщил, что обвинения предъявлены в совершении насилия, передает Reuters.
При этом водителя обвинили в том, что он бросил в сторону Бендтнера и его девушки неизвестный предмет. Адвокат таксиста отметил, что его подзащитный отрицает обвинения.
В сентябре футболист сломал челюсть водителю такси в Копенгагене. Потерпевший подал на него заявление в полицию. Бендтнер говорил, что отрицает обвинения в нападении.
30-летний Бендтнер сыграл 81 матч за сборную Дании. Экс-футболист «Арсенала» не раз отличался своими пьяными выходками.
В среду сообщалось, что полузащитник «Истанбула» и сборной Турции Арда Туран сломал нос певцу Беркаю Шахину. А в понедельник российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала.
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