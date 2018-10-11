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Мамаев рассказал о ночном допросе
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Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Мамаев рассказал, как проходил допрос 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, который находится в следственном изоляторе, рассказал, сколько времени проходил допрос.
«Допрос длился часов до 3-4 утра», — цитирует Мамаева mk.ru.
Он также заявил, что не имеет по этому поводу претензий, несмотря на то, что это запрещено по закону.
«Я сам дал согласие на следственные действия в ночное время. Хотелось поскорее со всем этим разобраться. Допрос был долгий, я всё рассказал, ничего не скрывал. Да и там разве можно было что-то отрицать?», — добавил Мамаев.
Мамаев вместе с полузащитником «Зекнита» Александром Кокориным обвиняются в избиении двух человек.
Ранее Кокорин заявил, что его оскорблял следователь при допросе.
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