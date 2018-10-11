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Полиция просит арестовать Кокорина и Мамаева
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Кокорин и Мамаев доставлены в суд
Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Полиция будет просить суд об аресте Кокорина и Мамаева 

RT на русском 2 часа назад
Фото: © kokorin9 / Instagram
Московская полиция будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемых в хулиганстве футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
«Сегодня, после проведения ряда следственных действий в рамках расследования уголовного дела, следствие планирует выйти с ходатайством в суд об избрании братьям Кокориным и Павлу Мамаеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит Интерфакс слова представителя московской полиции Юрия Титова.
Ранее Кокорин рассказал об оскорблениях от следователя во время допроса.
Также в МВД рассказали об условиях содержания Кокорина и Мамаева в изоляторе.
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