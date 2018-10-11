Кокорин и Мамаев доставлены в суд 

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Тверской суд Москвы, сообщает ТАСС.
Суд рассмотри ходатайство следствия об аресте футболистов на два месяца по делу о хулиганстве.
В Сети появилось видео, на котором Александр Кокорин сидит на скамейке обвиняемых в ожидании заседания суда. На записи спортсмен изучает какие-то бумаги.
Напомним, в понедельник, 8 октября футболисты избили водителя Виталия Соловчука на парковке возле гостиницы «Пекин», а затем главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина в кафе.