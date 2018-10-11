Кокорин и Мамаев доставлены в суд

Суд рассмотри ходатайство следствия об аресте футболистов на два месяца по делу о хулиганстве.

В Сети появилось видео, на котором Александр Кокорин сидит на скамейке обвиняемых в ожидании заседания суда. На записи спортсмен изучает какие-то бумаги.