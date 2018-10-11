Ещё
Кокорина признали опасным
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обвинение назвало Кокорина опасным для людей 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Сторона обвинения считает футболиста Александра Кокорина опасным для граждан, поэтому просит арестовать его на два месяца. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда, где проходит заседание по уголовному делу о хулиганстве.
Кокорин и Мамаев доставлены в суд 
Обвинение полагает, что, если игрок останется на свободе, он сразу вернется к преступной деятельности или скроется от властей.
Также подозреваемым в хулиганстве проходит Павел Мамаев. Рассмотрение его дела начнется позднее.
10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Их дела ведутся параллельно. Футболисты были разведены по отдельным камерам. Кокорин 11 октября рассказал, что один из следователей во время допроса назвал их мразями.
Кроме того, установлены личности трех соучастников преступлений. Одним из них оказался младший брат Кокорина, 19-летний Кирилл Кокорин. Он также был задержан сотрудниками полиции. В суде молодой человек заявил, что они «по пьяни» начали издеваться на директором департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и сравнивать его с исполнителем песни Gangnam Style, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В первом случае от их рук пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Мужчину избили на парковке у гостиницы «Пекин». В тот же день футболисты напали на Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло в кофейне на Большой Никитской улице.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии65
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший зэк поведал о судьбе Кокорина и Мамаева239
Кокорин арестован50
Кокорин-младший арестован15
Кокорин придумал странное оправдание избиению30
Кокорин и Мамаев доставлены в суд34
Видео
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол
04:54
«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум
MMA Статьи
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
09:08
Дебош может стоить Мамаеву 2 миллиарда рублей
Футбол
03:43
«Петух сборной»: Кокорина оскорбили перед дракой
Футбол
05:10
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Футбол
08:15
​Кокорин задержан
Футбол
05:24
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
MMA
02:11
Тесть похвалил Кокорина
Футбол
02:45
Опубликовано видео допроса Кокорина и Мамаева
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение