«По пьяни»: Кокорин придумал странное оправдание избиению

Кирилл Кокорин на заседании в суде рассказал, что все случилось из-за алкогольного опьянения. Они подтрунивали над соседом по столику, а тот их шуток не понял.

"По пьяни мы начали сравнивать соседа по столу с исполнителем "Гангнам стайла", он обиделся и обматерил нас", — цитирует Кокорина-младшего Telegram-канал Mash. Такое оправдание представил молодой человек.

Напомним, в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина заведено сразу два уголовных дела по статье "Хулиганство". Спортсмены напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака в столичной кофейне утром 8 октября.

Мужчина получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник и коллега — ушибы и синяки. Перед этим они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой

Следствие просит арестовать Кокорина, поскольку тот имеет широкие связи в органах власти, деньги, и может скрыться или надавить на свидетелей. Ранее футболисты отказались отвечать на вопрос следователя, признают ли они свою причастность к дракам. После допроса дебоширов задержали на 48 часов.