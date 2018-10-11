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Кокорин придумал странное оправдание избиению
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«По пьяни»: Кокорин придумал странное оправдание избиению 

Дни.ру + ещё 5 42 минуты назад
В Тверском районном суде Москвы проходит слушание по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Младший брат нападающего "Зенита" высказал свою версию инцидента в столичном кафе 8 октября.
Кирилл Кокорин на заседании в суде рассказал, что все случилось из-за алкогольного опьянения. Они подтрунивали над соседом по столику, а тот их шуток не понял.
"По пьяни мы начали сравнивать соседа по столу с исполнителем "Гангнам стайла", он обиделся и обматерил нас", — цитирует Кокорина-младшего Telegram-канал Mash. Такое оправдание представил молодой человек.
Напомним, в отношении Павла Мамаева и Александра Кокорина заведено сразу два уголовных дела по статье "Хулиганство". Спортсмены напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака в столичной кофейне утром 8 октября.
Мужчина получил удар стулом по голове и сотрясение мозга, его спутник и коллега — ушибы и синяки. Перед этим они избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Следствие просит арестовать Кокорина, поскольку тот имеет широкие связи в органах власти, деньги, и может скрыться или надавить на свидетелей. Ранее футболисты отказались отвечать на вопрос следователя, признают ли они свою причастность к дракам. После допроса дебоширов задержали на 48 часов.
В свою очередь в ФИФА и УЕФА следят за развитием скандала. Будет ли решение о санкциях или запрете на участие в еврокубках и международных соревнованиях — пока не известно.
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