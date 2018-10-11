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Кокорин на суде раскаялся в содеянном
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Кокорин на суде раскаялся в содеянном 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Агенство городских новостей "Москва"
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в Тверском суде Москвы принёс извинения потерпевшим за свои хулиганские действия и раскаялся в содеянном.
«Я прошу извинения перед потерпевшими, я раскаиваюсь в содеянном. Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — заявил Кокорин.
В свою очередь, адвокат Олег Попов предложил суду отпустить Кокорина под подписку о невыезде.
Ранее в Тверской суд Москвы поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также младшего брата последнего. Все трое подозреваются в хулиганстве.
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