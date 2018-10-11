Кокорин-младший арестован на два месяца

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл арестован Тверским судом на два месяца, сообщает Telegram-канал 112.

Решение по Александру Кокорину еще не объявлено — он уже дал показания в суде. Следователь просит суд арестовать его также на два месяца.