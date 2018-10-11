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Кокорин-младший арестован
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Кокорин-младший арестован на два месяца 

Рамблер 1 час назад
Фото: @kokorin9
Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл арестован Тверским судом на два месяца, сообщает Telegram-канал 112.
Решение по Александру Кокорину еще не объявлено — он уже дал показания в суде. Следователь просит суд арестовать его также на два месяца.
Начало заседания суда по ходатайству об аресте Павла Мамаева было задержано.
Напомним, футболисты обвиняются в хулиганстве по предварительному сговору. 8 октября они избили водителя Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
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