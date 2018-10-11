Кокорин-младший арестован

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл арестован Тверским судом на два месяца, сообщает Telegram-канал 112.
Решение по Александру Кокорину еще не объявлено — он уже дал показания в суде. Следователь просит суд арестовать его также на два месяца.
Начало заседания суда по ходатайству об аресте Павла Мамаева было задержано.
Напомним, футболисты обвиняются в хулиганстве по предварительному сговору. 8 октября они избили водителя Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.