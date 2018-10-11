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Назван еще один фигурант дела Мамаева и Кокорина
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Назван еще один фигурант дела Мамаева и Кокорина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В суде по избранию меры пресечения футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорина стала известна фамилия еще одного фигуранта дела — Геннадий Куропаткин называется человеком, разбившим машину водителя ведущей Первого канала.
Геннадий Куропаткин — друг футболистов и один из участников драки, сообщает Mash, публикуя фотографии мужчины с Мамаевым и Кокориным.
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Ранее младший брат футболиста Кокорина Кирилл в суде рассказал, что конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком начался с того, что «по пьяни» компания спортсменов сравнила соседа по столу с исполнителем Gangnam Style, а тот «обиделся и обматерил» их.
Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. В четверг им будет избрана мера пресечения. Полиция требует арестовать их на два месяца.
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