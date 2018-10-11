Кокорин на суде попросил не лишать его свободы

"Я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы", — обратился футболист к лицам, осуществляющим правосудие.

По информации опубликованной журналистом BBC Russia Лиза Фохт в твиттере, Кокорин добавил, что хотел бы извиниться лично перед чиновником, на которого напал в кофейне.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео нападающего "Зенита" на скамье подсудимых.