Ещё
Кокорин на суде попросил не лишать его свободы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорин на суде попросил не лишать его свободы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин на суде извинился за инцидент с избиениями директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, передает "Советский спорт".
"Я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок. Мне очень стыдно перед своими родителями, клубом, болельщиками. Я вел себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы", — обратился футболист к лицам, осуществляющим правосудие.
По информации опубликованной журналистом BBC Russia Лиза Фохт в твиттере, Кокорин добавил, что хотел бы извиниться лично перед чиновником, на которого напал в кофейне.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео нападающего "Зенита" на скамье подсудимых.
Газета.Ru: последние новости
Следователь назвал Мамаева опасным для общества Кокорин пожаловался на оскорбления со стороны следователя "Краснодар" обратился в РФС с заявлением о расторжении соглашения с Мамаевым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорина признали опасным65
Бывший зэк поведал о судьбе Кокорина и Мамаева239
Кокорин арестован50
Кокорин-младший арестован15
Кокорин придумал странное оправдание избиению30
Видео
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол
04:54
«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум
MMA Статьи
01:56
Стало известно о третьей выходке Кокорина и Мамаева
Футбол Общество
09:08
Дебош может стоить Мамаеву 2 миллиарда рублей
Футбол
03:43
«Петух сборной»: Кокорина оскорбили перед дракой
Футбол
05:10
Кокорину и Мамаеву грозят новые статьи
Футбол
08:15
​Кокорин задержан
Футбол
05:24
«Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется»
MMA
02:11
Тесть похвалил Кокорина
Футбол
02:45
Опубликовано видео допроса Кокорина и Мамаева
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение