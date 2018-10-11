Мамаев принёс извинения

Мамаев назвал свои действия вопиющими и принёс извинения

Подозреваемый в хулиганстве футболист «Краснодара» Павел Мамаев принёс публичные извинения во время заседания Тверского суда Москвы и попросил его не арестовывать.

«Я не собираюсь скрываться, мешать следствию вести дело, я готов помогать. Хочу публично извиниться перед пострадавшими в связи с моими вопиющими действиями, я не имел права, я это признаю», — сказал Мамаев.

Он отметил, что может сдать свои загранпаспорта.

В свою очередь, следователь по делу футболиста «Краснодара» Павла Мамаева считает, что игрок может скрыться от следствия и попросил заключить его под стражу.