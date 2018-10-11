Мать Кокорина выступила с обращением

Мать нападающего "Зенита" Александра Кокорина Светлана попросила прощения за поведение своих детей. Футболист и его младший брат Кирилл сегодня были заключены под стражу до 8 декабря.
— Все происходящее ужасно, — приводит слова Светланы Кокориной телеканал "Звезда". — Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое.
Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их — это добрые, любящие дети. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга.
Пожалуйста, простите моих детей.
Братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев подозреваются в нападении на водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также на двух чиновников Минпромторга.