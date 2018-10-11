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Мамаев предложил возместить ущерб потерпевшим
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Мамаев предложил возместить ущерб потерпевшим 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист Павел Мамаев в ходе заседания Тверского суда Москвы заявил, что готов возместить ущерб потерпевшим по делу о хулиганстве.
«Я явился сам в следственные органы, я не собираюсь скрываться или мешать следствию. Я готов сдать загранпаспорт. Еще раз хочу публично извиниться перед пострадавшими в связи с моими вопиющими действиями и готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Я не должен был так поступать», — сказал Мамаев, передает ТАСС.
Адвокат Игорь Бушманов попросил суд избрать в качестве меры пресечения Мамаеву запрет на совершение определенных действий.
«Прошу применить в отношении моего клиента меру в виде запрета определенных действий», — сказал юрист.
Бушманов заявил, что не согласен с ходатайством следователя. «Мой клиент совершал преступление единолично, никакого сговора там не было. Он пришел в следственные органы сразу же, как узнал о том, что следствие возбудило дело. Полагаю, что в отношении Мамаева можно избрать более мягкую меру пресечения», — отметил адвокат.
По его словам, арест Мамаева «может повлечь расторжение контракта» с футбольным клубом «Краснодар», где сейчас выступает полузащитник.
Ранее в четверг Тверской суд арестовал футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла на два месяца по делу о хулиганстве. Кокорин в суде раскаялся в содеянном.
Мамаев и Кокорин были задержаны по подозрению в избиении чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.
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