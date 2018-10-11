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Экс-арбитр ФИФА: «Футбол потерял Кокорина и Мамаева»
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Экс-арбитр ФИФА: «Футбол потерял Кокорина и Мамаева» 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 1 час назад
Фото: nsn.fm
Судья международной категории в эфире НСН заявил, что футбольные клубы не захотят сотрудничать со скандально известными спортсменами.
ФИФА взяла инцидент с Кокориным и Мамаевым под особый контроль. В Международной футбольной организации пристально следят за тем, как развиваются события с российскими футболистами. Против спортсменов, устроивших несколько драк в Москве, уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Пока они задержаны на 48 часов. По словам адвокатов, если футболисты будут сотрудничать со следствием, то их защита может ходатайствовать о домашнем аресте, пишут «Известия».
Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в эфире НСН выразил сожаление, что в свое время спортсменов не научили себя правильно вести.
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«Печально и досадно, что так получилось. Случилось это по вине тех людей, которые были рядом с ними, начиная с самого детского возраста, когда они только пришли в спорт. Вокруг них формировалась какая-то атмосфера вседозволенности и неприкасаемости. Не нашлось рядом человека, который должен был, пусть даже иногда, жестко объяснить, что хорошо, а что плохо. На каком-то этапе это, возможно, не так сильно бросалось в глаза. Когда появляются шальные деньги, это приводит к печальным последствиям. Они уже сломали свою карьеру. Резонанс в обществе очень большой, вряд ли какие-нибудь футбольные клубы захотят марать свою репутацию, беря этих скандальных игроков в свой состав. Тут дело не только в дисквалификации, а в том, что мы потеряли талантливых ребят», — отметил он.
Ранее адвокат Александр Карабанов прокомментировал НСН видео инцидента с футболистами. По его словам на записи явно виден факт хулиганства и по этой статье спортсменам может грозить до двух лет лишения свободы.
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