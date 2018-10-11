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Малинкович: Кокорина нужно возить на матчи под конвоем
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Малинкович: Кокорина нужно возить на матчи под конвоем 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель председателя политической партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович высказался относительно ареста форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца по решению Тверского суд Москвы, передает Sport 24.
"Это решение, конечно, суровое, но он принято, мне кажется, не без влияния руководства страны, потому что уже настолько все привыкли, что звездам все сходит с рук. Эта история возмутила всех. По большому счету, карьера Мамаева и Кокорина окончена. Сейчас все, и сами футболисты, было видно по их поведению, были уверены, что ничего серьезного им не грозит", — предположил Малинкович.
Также политический деятель предположил, почему футболисты совершили преступление.
"Я думаю, что они, к сожалению, были в состоянии наркотического опьянения. История стала известна совсем не из-за того, что они побили чиновника. Я, по крайней мере, надеюсь на это. А если бы это был не чиновник? Что к ним мягче надо было? Нет, конечно. Я надеюсь, что с этого момента, те времена, когда спортсменам и артистам все сходило с рук, закончились", — заявил правозащитник.
Малинкович прокомментировал дальнейшую карьеру нападающего сине-бело-голубых.
"Если "Зенит" решит, что Кокорин незаменим, то контракт расторгать с ним не нужно, возить на матчи под конвоем, пусть играет, замаливает грехи. Только условия контракта нужно будет пересмотреть. Пусть получает обычную среднюю зарплату", — заключил политический деятель.
Ранее сообщалось, что Игорь Бушманов, адвокат хавбека "горожан" Павла подаст апелляцию на постановление суда.
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