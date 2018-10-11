Кокорин и Мамаев попали на карантин в «Бутырку»

По словам Ивана Мельникова, Кокорина и Мамаева доставили в следственный изолятор «Бутырка» и поместили в карантинные камеры. Там футболисты пробудут 10 дней, по истечении которых их переведут в камеры специального блока.

Секретарь московской ОНК отметил, что в спецблоке «Бутырки» Кокорину и Мамаеву будет комфортнее, чем сейчас — там менее многолюдно, есть видеонаблюдение, а за безопасностью заключенных следят пристальнее.

Против футболистов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а 11-го — арестованы до 8 декабря.