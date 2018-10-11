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Кокорин и Мамаев попали на карантин в «Бутырку»
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Кокорин и Мамаев попали на карантин в «Бутырку» 

Рамблер + ещё 26 13 часов назад
Арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в СИЗО. Об этом РИА Новости сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы.
По словам Ивана Мельникова, Кокорина и Мамаева доставили в следственный изолятор «Бутырка» и поместили в карантинные камеры. Там футболисты пробудут 10 дней, по истечении которых их переведут в камеры специального блока.
Секретарь московской ОНК отметил, что в спецблоке «Бутырки» Кокорину и Мамаеву будет комфортнее, чем сейчас — там менее многолюдно, есть видеонаблюдение, а за безопасностью заключенных следят пристальнее.
Уткин придумал наказание Кокорину и Мамаеву
В начале недели Александр Кокорин и Павел Мамаев избили в Москве трех человек — водителя журналистки Первого канала Виталия Соловчука, главу одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и руководителя научного центра НАМИ Сергея Гайсина.
Против футболистов были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а 11-го — арестованы до 8 декабря.
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