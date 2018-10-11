Кокорина и Мамаева отправили в «Бутырку»

Кокорин и Мамаев проведут два месяца в СИЗО «Бутырка»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал место заключения своего клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, где они проведут два месяца.

Как он сообщил «Чемпионату», футболисты будут находиться в СИЗО «Бутырка».

Суд вынес решение об аресте футболистов до 8 декабря.

Отмечается, что Кокорин и Мамаев обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Также обвиняется брат Александра — Кирилл.

Ранее мать братьев Кокориных извинилась за своих детей.