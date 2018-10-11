Защита Мамаева свалила вину на Кокорина

Он сослался на видео, на котором его подзащитный якобы первоначально не участвовал в потасовке, а подключился позднее. «Следствие приводит две противоречащие версии. По одной версии побои Паку нанес единолично Кокорин. Вторая версия: предварительный сговор Кокорина с Мамаевым. Я не просто так просил посмотреть видеозапись. На записи видно, что в момент совершения действий, подзащитный находится в другом месте и в сонном состоянии. Он подошел к участникам конфликта после нанесения удара стулом», — заявил он.

После вынесения решения суда о заключении Мамаева под стражу Бушманов заявил, что данное решение излишне жесткое: «Мы готовы заявить о непричастности Мамаева, мы будем обжаловать решение суда».

Ранее 11 октября суд арестовал спортсменов, а также младшего брата Кокорина Кирилла , на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.