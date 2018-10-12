Ещё
Запашный: Мамаев и Кокорин— два зажравшихся козла
Далее:
Читайте также:
Ещё

Э. Запашный: поступок Мамаева и Кокорина — это даже не просто позор, а уродство 

Чемпионат.com + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заслуженный артист России Эдгард Запашный раскритиковал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после инцидентов с их участием в Москве.
«Мамаев и Кокорин! Два зажравшихся козла — мы только стали забывать про их существование, как они решили напомнить о себе и напомнить самым гнусным способом! Оскорблять человека, который намного старше вас, да ещё и по национальному признаку! А после этого нанести удары сначала стулом, а потом при поддержке целой группы накинуться на него — это даже не просто позор — это уродство!», — написал Запашный в своём «инстаграме».
8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловчук, глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. Соловчук в результате инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Накануне, 11 октября, суд огласил меру пресечения для футболистов и брата Кокорина Кирилла — все трое арестованы до 8 декабря.
Чемпионат.com: последние новости
«Зенит» не планирует наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур Полузащитник «Краснодара» Мамаев был арестован на два месяца Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый арест по делу Кокорина и Мамаева56
Кадыров одарил Нурмагомедова193
«Я бы сорвался раньше»: Емельяненко поддержал Хабиба6
Личное фото Загитовой вызвало дискуссию11
Мамаев получил первую передачу48
Видео
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
04:37
Пора по камерам: как разошлись дороги Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
01:22
Кадыров одарил Нурмагомедова
MMA
01:12
Новый арест по делу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:06
Мамаев получил первую передачу
Футбол
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол Криминал
04:51
В поддержку Кокорина и Мамаева готовят флешмоб
Футбол Прочее
01:10
Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда
Футбол
04:54
«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум
MMA Статьи
02:54
Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение