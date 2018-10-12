Запашный: Мамаев и Кокорин— два зажравшихся козла

Заслуженный артист России Эдгард Запашный раскритиковал нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева после инцидентов с их участием в Москве.
«Мамаев и Кокорин! Два зажравшихся козла — мы только стали забывать про их существование, как они решили напомнить о себе и напомнить самым гнусным способом! Оскорблять человека, который намного старше вас, да ещё и по национальному признаку! А после этого нанести удары сначала стулом, а потом при поддержке целой группы накинуться на него — это даже не просто позор — это уродство!», — написал Запашный в своём «инстаграме».
8 октября Мамаев, Кокорин и их друзья стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виктор Соловчук, глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин. Соловчук в результате инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Накануне, 11 октября, суд огласил меру пресечения для футболистов и брата Кокорина Кирилла — все трое арестованы до 8 декабря.