Крым признан УЕФА особой футбольной территорией

Развитие футбола в Республике Крым и городе Севастополь будет идти при координации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), признавшего данные регионы особой футбольной территорией. В этой связи российский кабмин скорректировал правила предоставления субсидий на поддержку крымского футбола.

Поправки содержит постановление Правительства РФ от 2 октября 2018 года № 1174 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидии из федерального бюджета некоммерческой организации на реализацию выполнения задач и программ развития футбола на территории Республики Крым и г. Севастополя в рамках подпрограммы „Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва“ государственной программы Российской Федерации „Развитие физической культуры и спорта“. Документ вступает в силу сегодня, 12 октября.

Средства будут выделены некоммерческим организациям, специально созданным для представления и защиты интересов крымского футбола.

Определен список документов, представляемых в Министерство спорта России для получения финансирования. В частности, в него входит перечень конкретных мероприятий для развития регионального футбола.

В случае одобрения заявки на субсидию Федеральное казначейство перечислит деньги получателю в течение двух рабочих дней.

Если показатели результативности предоставления субсидии, указанные в соглашении с Минспортом, достигнуты не будут, НКО будет обязана полностью вернуть полученные от государства средства.