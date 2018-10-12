Жена Мамаева заявила о жестком шантаже

Алана Мамаева пожаловалась на шантажиста

Экс-модель и жена футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева Алана в сториз на Instagram пожаловалась, что не успели ее мужа арестовать по делу об избиении двух людей, как ее начал шантажировать неизвестный.

Он пообещал рассказать всем, как Алана жила за границей, чем занималась, и выложить ее интимное видео.