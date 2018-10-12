Жену Мамаева шантажируют интимным видео

Экс-модель и жена футболиста клуба «Краснодар» Павла Мамаева Алана в сториз на Instagram пожаловалась, что не успели ее мужа арестовать по делу об избиении двух людей, как ее начал шантажировать неизвестный.
Он пообещал рассказать всем, как Алана жила за границей, чем занималась, и выложить ее интимное видео.
Осетинская модель Алана Хубецова вышла замуж на Павла Мамаева в 2013 году. Она родила двух детей и завершила карьеру, став домохозяйкой. Ей уже приходилось становиться фигуранткой громких скандалов. Почти год назад хакеры взломали ее телефон и шантажировали семейную пару, требуя 20 тысяч долларов. Судя по тому, что фото так нигде и не появились, футболисту пришлось заплатить.