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За сборную России сыграли четыре натурализованных игрока
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В старте сборной России впервые вышли четыре натурализованных игрока 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Тренерский штаб сборной России в матче Лиги наций против Швеции (0:0) впервые в истории выпустил в основном составе четырех натурализованных футболистов, сообщает "Советский спорт".
Этими спортсменами являются защитник Марио Фернандес и вратарь Маринато Гильерме, родившиеся в Бразилии, а также защитник Константин Рауш и хавбек Роман Нойштедтер, являвшиеся ранее гражданами Германии.
Нойштедтер, Гильерме и Фернандес приняли российское гражданство, Рауш его не утрачивал, так как родился в СССР, поэтому получил паспорт гражданина России.
Сборная России имеет в активе четыре очка и лидирует в турнирной таблице группы 2 лиги В. В следующем матче Лиги наций россияне сыграют против команды Турции. Встреча состоится 14 октября на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мачта.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча сборной России против команды Швеции.
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