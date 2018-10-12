За сборную России сыграли четыре натурализованных игрока

В старте сборной России впервые вышли четыре натурализованных игрока

Тренерский штаб сборной России в матче Лиги наций против Швеции (0:0) впервые в истории выпустил в основном составе четырех натурализованных футболистов, сообщает "Советский спорт"

Нойштедтер, Гильерме и Фернандес приняли российское гражданство, Рауш его не утрачивал, так как родился в СССР, поэтому получил паспорт гражданина России.

Сборная России имеет в активе четыре очка и лидирует в турнирной таблице группы 2 лиги В. В следующем матче Лиги наций россияне сыграют против команды Турции. Встреча состоится 14 октября на стадионе "Фишт" в Сочи.