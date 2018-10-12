За сборную России сыграли четыре натурализованных игрока

Тренерский штаб сборной России в матче Лиги наций против Швеции (0:0) впервые в истории выпустил в основном составе четырех натурализованных футболистов, сообщает "Советский спорт".
Этими спортсменами являются защитник Марио Фернандес и вратарь Маринато Гильерме, родившиеся в Бразилии, а также защитник Константин Рауш и хавбек Роман Нойштедтер, являвшиеся ранее гражданами Германии.
Нойштедтер, Гильерме и Фернандес приняли российское гражданство, Рауш его не утрачивал, так как родился в СССР, поэтому получил паспорт гражданина России.
Сборная России имеет в активе четыре очка и лидирует в турнирной таблице группы 2 лиги В. В следующем матче Лиги наций россияне сыграют против команды Турции. Встреча состоится 14 октября на стадионе "Фишт" в Сочи.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию мачта.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча сборной России против команды Швеции.