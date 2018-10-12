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Азар назвал себя лучшим футболистом мира
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Азар назвал себя лучшим футболистом мира 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Хавбек лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар иронично назвал себя лучшим футболистом в мире, сообщает "Советский спорт".
"Да, сейчас я лучший игрок в мире (смеется). Но всегда можно стать лучше. Например, можно забивать больше голов. Сейчас я в довольно хорошей форме. Надеюсь, смогу еще долго продолжать в том же духе.
Если честно, думаю, что раньше бывал в форме и получше. С точки зрения статистики я начал сезон лучше, чем когда-либо. Но с точки зрения игры, у меня были лучшие периоды в "Лилле" и "Челси", — приводятся слова Азара в официальном твиттер-аккаунте сборной Бельгии.
В нынешнем сезоне Азар провел восемь матчей в Английской премьер-лиге, (АПЛ), забив семь мячей и отдав два результативных паса, являясь лучшим бомбардиром чемпионата Англии.
12 октября сборная Бельгии проведет матч третьего тура Лиги наций против Швейцарии. Встреча состоится на стадионе "Руа Бодуэн" в Брюсселе, начало — в 21:45 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" снова попытается приобрести хавбека "Челси".
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