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Модрич не перейдет в «Интер»
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Модрич не перейдет в «Интер» в зимнее трансферное окно 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аусилио исключил возможность перехода в стан своего клуба полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича в зимнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
"У нас уже есть сильный состав. Сейчас мы занимаемся поиском новых игроков, смотрим множество матчей и хорошо справляемся. Я убежден, что после проделанной работы по этим футболистам мы можем добавить в нашу команду то, что ей нужно.
Трансфер Модрича в январе невозможен, но мы знаем, что нам нужно. Самая главная цель на зимнее окно — качественное усиление", — цитирует Аусилио FourFourTwo.
Напомним, "Интер" предпринимал попытки заполучить Модрича минувшим летом, однако президент "Реала" Флорентино Перес отказался продавать хорвата.
Ранее суд Загреба снял обвинения с Модрича.
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