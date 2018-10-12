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Самедов поддержал Кокорина и Мамаева
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Самедов поддержал Кокорина и Мамаева 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов в Instagram-аккаунте рассказал об отношении к скандалу вокруг футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили», — написал Самедов.
Хавбеку не понравилось позиция общественности относительно данной ситуации. «То, что случилось, и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы. Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!», — добавил он.
В отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Оба футболиста помещены под стражу на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что они совершили преступление в составе группы лиц, а также могут скрыться и оказать давление на свидетелей.
8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице.
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