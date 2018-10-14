Мамаев рассказал о первых днях в заключении

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своем содержании в СИЗО «Бутырка». Слова 30-летнего футболиста приводит телеканал «Дождь».

«Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается», — сообщил Мамаев. Он также отметил, что никому не пожелает оказаться в СИЗО.

13 октября адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что не считает арест футболистов законным. По ее мнению, у следствия не было причин возбуждать дела по статье о хулиганстве и, следовательно, избирать мерой пресечение заключение под стражу.