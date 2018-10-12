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Букмекеры: Модрич выиграет «Золотой мяч»
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Букмекеры: Модрич выиграет «Золотой мяч» 

Партнерский материал 24 минуты назад
Фото: Reuters
На этой неделе журнал France Football определился с окончательным списком претендентов на «Золотой мяч» по итогам 2018 года. В списке номинантов — 30 футболистов, среди которых Лука Модрич, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Неймар и другие звездные футболисты. До вручения главной футбольной награды по итогам года остается немногим меньше двух месяцев: победитель будет определен 3 декабря.
Эксперты букмекерской компании bwin Росия определились со своим списком фаворитом и опубликовали линию специальных пари. Главным фаворитом на победу, по мнению аналитиков, является Лука Модрич, уже ранее победивший в номинации «Игрок года ФИФА». Коэффициент на то, что он станет обладателем новой и самой престижной награды, составляет 1.50. В этом году Модрич вместе со «сливочными» выиграл Лигу чемпионов и летом стал вице-чемпионом мира на первенстве в России.
Среди конкурентов хорвата можно увидеть Криштиану Роналду (4.00), Антуана Гризманна (7.50), Мохаммеда Салаха и Лионеля Месси (11.00), а также других известных игроков. Специалисты не исключают, что коэффициенты, ровно как и вероятности, еще могут поменяться, но не кардинально.
Последние десять лет «Золотой мяч» по пять раз выигрывали Месси и Роналду. Они же остаются единственными действующими обладателями награды. Последний победитель «Золотого мяча» до эпохи аргентинца и португальца — Кака — завершил карьеру в 2017 году.
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