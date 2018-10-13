Кадыров нашел работу Кокорину и Мамаеву

Кадыров нашел Кокорину и Мамаеву новую работу

Кадыров отметил, что трудоустроить футболистов в футбольный клуб он сможет при любом исходе дела, при этом в «Ахмате» от них не будут ждать «звездной игры и забитых мячей».

Глава региона считает, что после освобождения человек оказывается в новой изоляции, так как от него отворачивается общество, появляются проблемы с трудоустройством.

«Скажу ответственно, от пребывания в тюрьме и колонии Павел и Александр лучше не станут», — сказал он.

«Наша цель — помочь молодым людям вернуться в нормальную жизнь, безболезненно пройти период адаптации. Это никоим образом не служит попыткой повлиять на общественное мнение или ход следствия», — обосновал свое решение глава Чеченской Республики.

Глава региона добавил, что футболистам стоит найти способ попросить прощения у пострадавших, оказать им финансовую поддержку при восстановлении здоровья. Необходимо исправить ошибки прошлого вместе, заметил Кадыров.

«Они защищали честь России на футбольном поле! Ну была звездная болезнь. С кем не бывает. Да, ребята совершили абсолютно недопустимые поступки. Но жизнь на этом не должна заканчиваться», — резюмировал политик.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, им грозит до семи лет тюрьмы. Они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем директора департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и руководителя государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина в кофейне на Большой Никитской улице. 10 октября они явились на допрос в полицию. 11 октября футболистов отправили в СИЗО до 8 декабря.