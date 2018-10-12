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«Стул Кокорина» может купить каждый
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В России выставили на продажу «стул Кокорина» 

Рамблер + ещё 1 20 минут назад
Фото: ТАСС
На портале «Авито» появилось объявление о продаже «стула вседозволенности», якобы того самого, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника в московском кафе. Об этом сообщает Eurosport.
Предмет мебели продавец оценил в 50 тысяч рублей. В описании к объявлению сказано, что этим стулом можно «избивать чиновников и прочих слуг народа».
«За это Вам ничего не будет, разве что штраф. Практически новый, выдержит еще ни одно применение», — подчеркнул продавец.
Eurosport отмечает, что настоящий стул из кафе должен проходить по делу вещдоком.
Автор объявления заявил «Московскому комсомольцу», что выкупил стул у полицейских. Продавец стула якобы является сотрудником кафе, в котором произошла драка. В кафе не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о недостающем стуле.
Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Павла Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Адвокат Пака говорил, что его клиент получил удар стулом по голове и несколько ударов по лицу кулаком.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
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