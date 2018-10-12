В России выставили на продажу «стул Кокорина»

На портале «Авито» появилось объявление о продаже «стула вседозволенности», якобы того самого, которым футболист Александр Кокорин ударил чиновника в московском кафе. Об этом сообщает Eurosport.

Предмет мебели продавец оценил в 50 тысяч рублей. В описании к объявлению сказано, что этим стулом можно «избивать чиновников и прочих слуг народа».

«За это Вам ничего не будет, разве что штраф. Практически новый, выдержит еще ни одно применение», — подчеркнул продавец.

Eurosport отмечает, что настоящий стул из кафе должен проходить по делу вещдоком.

Автор объявления заявил « Московскому комсомольцу », что выкупил стул у полицейских. Продавец стула якобы является сотрудником кафе, в котором произошла драка. В кафе не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о недостающем стуле.

Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Павла Мамаева и их друзей на людей в Москве — чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука . Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.

Адвокат Пака говорил, что его клиент получил удар стулом по голове и несколько ударов по лицу кулаком.

Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.