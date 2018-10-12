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Кокорина заменили на Дзюбу на банере в Пулково
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Кокорина заменили на Дзюбу на банере в Пулково 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
После драки в центре Москвы, Кокорин и Мамаев находятся в карантинном отделении Бутырской тюрьмы.
Кокорин и Мамаев «отличившиеся» дракой в центре Москве несут сильные репутационные потери. Так, например, из Пулково убрали банер с Кокориным. Действительно, слоган «вместе смело!» на фоне футболиста, особенно в свете последних событий выглядел, мягко говоря, странно.
«Теперь этот слоган в Пулково двусмысленно звучит», — написал в своем Twitter коррепондент «Спорт-экспресс».
ТК «Звезда»
Сегодня же над магазином с хоккейной символикой Питерского клуба плакат уже с Дзюбой. «Зенит» пока еще не разорвал контракт с оскандалившимся футболистом.
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