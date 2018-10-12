Кокорина заменили на Дзюбу на банере в Пулково

После драки в центре Москвы, Кокорин и Мамаев находятся в карантинном отделении Бутырской тюрьмы.

Кокорин и Мамаев «отличившиеся» дракой в центре Москве несут сильные репутационные потери. Так, например, из Пулково убрали банер с Кокориным. Действительно, слоган «вместе смело!» на фоне футболиста, особенно в свете последних событий выглядел, мягко говоря, странно.

«Теперь этот слоган в Пулково двусмысленно звучит», — написал в своем Twitter коррепондент «Спорт-экспресс».

ТК «Звезда»