Титов: Модрич уже не тот

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Экс-хавбек московского "Спартака" и сборной России Егор Титов прокомментировал предстоящий матч Хорватии и Англии в рамках третьего тура Лиги наций, передает "Рейтинг букмекеров". Бывший полузащитник красно-белых предположил, как команды проявят себя на поле. "Что-то мне подсказывает, что игра получится довольно закрытой и скучной. Матч на небольшом стадионе без болельщиков. Ну и кроме того, хорваты сейчас уже не те, что были на чемпионате мира. Модрич не тот. Но это и понятно, человеку нужен отдых. А он почти без перерыва играет больше года, накопилась усталость не только физическая, а еще и моральная", — поделился мнением Титов. Также футболист подчеркнул, что отсутствие должной поддержки повлияет на игру сборной Хорватии. "Если бы играли на "Уэмбли", то можно было бы ждать какого-то открытого футбола, большого количества атак англичан, хорватских контратак. Здесь же Англия точно раскрываться не будет. Эта команда не такая уж атакующая, как многим кажется. Она старается выбегать в быстрые атаки. И здесь будет то же самое. Ну а хорваты без поддержки вряд ли будут играть с огоньком", — заключил Титов. Ранее сообщалось, что спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аусилио исключил возможность перехода в стан своего клуба полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича в зимнее трансферное окно.