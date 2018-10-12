Ещё
Титов: Модрич уже не тот
Далее:
Читайте также:
Ещё

Титов: Модрич уже не тот 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Экс-хавбек московского "Спартака" и сборной России Егор Титов прокомментировал предстоящий матч Хорватии и Англии в рамках третьего тура Лиги наций, передает "Рейтинг букмекеров".
Бывший полузащитник красно-белых предположил, как команды проявят себя на поле.
"Что-то мне подсказывает, что игра получится довольно закрытой и скучной. Матч на небольшом стадионе без болельщиков. Ну и кроме того, хорваты сейчас уже не те, что были на чемпионате мира. Модрич не тот. Но это и понятно, человеку нужен отдых. А он почти без перерыва играет больше года, накопилась усталость не только физическая, а еще и моральная", — поделился мнением Титов.
Также футболист подчеркнул, что отсутствие должной поддержки повлияет на игру сборной Хорватии.
"Если бы играли на "Уэмбли", то можно было бы ждать какого-то открытого футбола, большого количества атак англичан, хорватских контратак. Здесь же Англия точно раскрываться не будет. Эта команда не такая уж атакующая, как многим кажется. Она старается выбегать в быстрые атаки. И здесь будет то же самое. Ну а хорваты без поддержки вряд ли будут играть с огоньком", — заключил Титов.
Ранее сообщалось, что спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аусилио исключил возможность перехода в стан своего клуба полузащитника мадридского "Реала" Луки Модрича в зимнее трансферное окно.
Газета.Ru: последние новости
Кокорина и Мамаева доставили в карантинные камеры СИЗО "Бутырки" Самедов выступил в защиту Кокорина и Мамаева Кокорин и Мамаев пожаловались на недосып в СИЗО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый арест по делу Кокорина и Мамаева10
Мамаев получил первую передачу37
Личное фото Загитовой вызвало дискуссию
Кадыров одарил Нурмагомедова174
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»212
Видео
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
04:37
Пора по камерам: как разошлись дороги Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
01:22
Кадыров одарил Нурмагомедова
MMA
01:12
Новый арест по делу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:06
Мамаев получил первую передачу
Футбол
04:29
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
Футбол
04:51
В поддержку Кокорина и Мамаева готовят флешмоб
Футбол Прочее
01:10
Отчим Кокорина в слезах покинул здание суда
Футбол
04:54
«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум
MMA Статьи
02:54
Стало известно будущее Кокорина в «Зените»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение