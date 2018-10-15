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Адвокат Кокорина сделал неожиданное заявление
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Адвокат Кокорина утверждает, что игрок пытался предотвратить избиение водителя 

Газета.Ru + ещё 27 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Олег Попов заявил, что его подзащитный пытался остановить участников драки с водителем ведущей Первого канала, сообщает "Советский спорт".
"Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался разнять конфликтующие стороны. Он пытался остановить весь этот процесс", — сказал Попов в эфире Первого канала.
Инцидент произошел 8 октября возле гостиницы "Пекин". В результате драки водитель получил черепно-мозговую травму и был доставлен в реанимацию.
Позднее компания, в которой находился Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, устроила потасовку в одном из столичных кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.
11 октября футболисты были арестованы и доставлены в Бутырский следственный изолятор. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса России "Хулиганство".
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