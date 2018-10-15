Адвокат Кокорина сделал неожиданное заявление

Адвокат Кокорина утверждает, что игрок пытался предотвратить избиение водителя

"Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался разнять конфликтующие стороны. Он пытался остановить весь этот процесс", — сказал Попов в эфире Первого канала.

Инцидент произошел 8 октября возле гостиницы "Пекин". В результате драки водитель получил черепно-мозговую травму и был доставлен в реанимацию.

Позднее компания, в которой находился Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев , устроила потасовку в одном из столичных кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.