Адвокат Кокорина сделал неожиданное заявление

Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Олег Попов заявил, что его подзащитный пытался остановить участников драки с водителем ведущей Первого канала, сообщает "Советский спорт".
"Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался разнять конфликтующие стороны. Он пытался остановить весь этот процесс", — сказал Попов в эфире Первого канала.
Инцидент произошел 8 октября возле гостиницы "Пекин". В результате драки водитель получил черепно-мозговую травму и был доставлен в реанимацию.
Позднее компания, в которой находился Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, устроила потасовку в одном из столичных кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.
11 октября футболисты были арестованы и доставлены в Бутырский следственный изолятор. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса России "Хулиганство".