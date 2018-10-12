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Кокорин и Мамаев пожаловались на недосып в СИЗО
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Кокорин и Мамаев пожаловались на недосып в СИЗО 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, а также младший брат форварда сине-бело-голубых Кирилл Кокорин не жалуются на условия в следственном изоляторе, передает "Интерфакс".
По информации ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова, участники инцидента с избиениями директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой находятся в пригодной для жизни обстановке.
"Павел Мамаев уже получил первую передачку. Все трое в настоящее время содержатся в карантинных камерах СИЗО "Бутырка". На условия содержания не жалуются", — заявил Маленьков.
Также он рассказал о переживаниях игрока "Зенита" за состояние младшего брата.
"Александр Кокорин переживает за брата. Мы ему сообщили, что у него жалоб нет, проблем нет", — заключил ответственный секретарь ОНК.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук осудил общественность за арест Кокорина и Мамаева.
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